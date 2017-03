Calciomercato Juventus, ultimatum Allegri alla società. E Spalletti e Sarri...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

08/03/2017 08:09

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri ha rotto gli indugi e ha dettato alla proprietà della Juventus le condizioni per la sua permanenza a Torino. A darne notizia è l'edizione odierna de 'Il Tempo', secondo cui il tecnico livornese pretenderebbe un rinnovo quadriennale del contratto (attualmente in scadenza nel 2018), con stipendio più ricco rispetto agli attuali 5 milioni netti a stagione (bonus inclusi) e pieni poteri nella gestione della squadra.

L'ultimatum dell'allenatore bianconero, corteggiato dall'Arsenal in Inghilterra, scadrebbe a fine marzo. Anche l'Inter ha effettuato una richiesta di informazioni preliminari per sondare l'eventuale disponibilità di Allegri ad un passaggio in nerazzurro.

Per il 'dopo Allegri', (oltre alla candidatura di Paulo Sousa) spiccano in orbita Juventus anche i nomi di Luciano Spalletti della Roma (nel mirino anche dell'Inter) e di Maurizio Sarri del Napoli.