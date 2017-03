Calciomercato Inter, botta e risposta Suning-Abramovich su Conte: ecco la data 'x'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

08/03/2017 07:53

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea resta un rebus, nonostante il primo posto in classifica in Premier League. L'allenatore ha risposto in maniera elusiva sul suo futuro: "I tifosi del Chelsea canteranno 'Please Don't Go'? Sicuramente il feeling che si è creato con i tifosi è bellissimo - ha detto a 'Sky' - E' la mia prima stagione qua ed essere esaltato così fa piacere, ma bisogna rimanere molto cauti e tranquilli".

Conte - si legge su 'Tuttosport' - è tentato dalla proposta di Suning, che lo vuole portare all'Inter e che è disposta ad attendere una sua decisione fino a fine maggio. Abramovich, però, in risposta, ha deciso di raddoppiare l'ingaggio al suo allenatore. Come risponderà Conte (nel mirino anche del Milan)? L'Inter ha effettuato un sondaggio preliminare anche per Massimiliano Allegri.