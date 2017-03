Calciomercato Juventus, sale Emre Can a centrocampo: rottura col Liverpool?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / La Juventus, a caccia di rinforzi a centrocampo in vista della riapertura del calciomercato in estate, è pronta a bussare alla porta del Liverpool. Secondo quanto scrive il 'Daily Mirror', Emre Can, in scadenza di contratto nel 2018 coi 'Reds', continua a rifiutare il rinnovo proposto dalla società inglese: il giocatore punta a raddoppiare (almeno) il suo attuale ingaggio pari a 35mila sterline a settimana (circa 40mila euro) ma il Liverpool per ora non è riuscito e non vuole accontentarlo.

Klopp è un grande estimatore del centrocampista e vuole trattenerlo in rosa, ma nel frattempo valuta l'acquisto di Naby Keita. In caso di mancato rinnovo, i 'Reds' valuteranno la cessione nell'estate 2017, a solo un anno di distanza dalla scadenza del contratto. Oltre alla Juventus, anche Bayer Leverkusen, Hoffenheim e Lipsia sono alla finestra per Emre Can.