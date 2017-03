Juventus e Inter, Sanchez fa infuriare i tifosi dell'Arsenal!

08/03/2017 00:32

SANCHEZ INTER JUVE - Un comportamento che farà sicuramente arrabbiare i tifosi dell'Arsenal. Alexis Sanchez, al centro dei rumors di calciomercato che lo rivorrebbero in Italia con l'Inter pronta a sfidare la Juventus, è stato infatti pizzicato dalle telecamere mentre parlottava sorridente con Cech in panchina dopo la sostituzione, con i 'Gunners' sotto 5-1 nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Una situazione che potrebbe segnare definitivamente la rottura con la tifoseria dell'Arsenal, con il cileno ex Udinese e Barça al momento lontano dal rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2018. In compenso, Sanchez ha spento le voci sui presunti dissidi con il tecnico Wenger stringendogli la mano all'uscita dal campo dopo la sostituzione.



G.M.