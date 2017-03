Arsenal-Bayern Monaco, Ancelotti: "Risultato bugiardo. Ramos? Sempre fondamentale"

08/03/2017 00:02

ARSENAL BAYERN MONACO ANCELOTTI - Bayern Monaco sul velluto. Carlo Ancelotti non abbassa però la guardia dopo il secondo 5-1 in due partite rifilato all'Arsenal: "Non è stata una partita facile, per 60 minuti l'Arsenal ha giocato bene e ci ha creato dei problemi - ha sottlineato il tecnico dei bavaresi in conferenza stampa - Ci hanno messo pressione e abbiamo commesso degli errori inusuali per noi. E' una cosa sorprendente, ma nel calcio ogni tanto succede: il risultato non rispecchia quello che si è visto in campo. Il rigore ha fatto da spartiacque, da quel momento abbiamo fatto bene. Ho a disposizione una squadra competitiva in questa stagione". A 'Premium Sport' Ancelotti ha poi aggiunto parlando di Napoli-Real Madrid: "Sergio Ramos è sempre un giocatore fondamentale per il Real. Non ho visto la partita però credo che il Napoli abbia fatto la sua figura provando a mettere in difficoltà il Real".

G.M.