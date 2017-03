Napoli-Real Madrid, Mertens: "Il palo, che rimpianto! E l'autogol fa male..."

07/03/2017 23:42

NAPOLI REAL MADRID MERTENS - Non è bastata al Napoli la solita prodezza di Dries Mertens per eliminare il Real Madrid dalla Champions. Il 'folletto' belga ha parlato a 'Premium Sport' al termine della gara del 'San Paolo': "Abbiamo dato tutto e messo tutto in campo. Peccato per quel calcio d'angolo, sapevamo che loro erano forti sui calci piazzati - ha spiegato Mertens - Però da questa sera dobbiamo imparare tante cose, ci deve servire per crescere ulteriormente. E' bello giocare queste gare, davanti al nostro pubblico, siamo stati bravi ma anche sfortunati in certe situazioni. Poi la loro qualità ha fatto la differenza e questo lo sapevamo. Sergio Ramos? Nei momenti decisivi e di difficoltà della sua squadra c'è sempre. Sono contento per lui, ma l'autogol mi fa ancora male. Il palo? Sì, è un rimpianto, magari col 2-0 la storia sarebbe cambiata. Ma questo non lo potremo mai sapere. Il ruolo? Ringrazio il mister, ci fa giocare bene, quando palleggiamo così in velocità e a palla bassa è bello giocare in quel ruolo. Sono contento di giocare così e in questa posizione. Il fallo da rigore? Adesso la partita è finita, pensiamo al campionato".

ESULTANZA ROMA-NAPOLI - "L'esultanza contro la Roma? Voglio scusarmi, non era riferito ai tifosi della Roma se hanno pensato questo. Mi piacciono i cani e ho un cane a casa: non sapevo come esultare e sul momento mi è venuta in mente l'esultanza di Finidi, che mi è piaciuta molto quando l'ho vista. Sono un giocatore a cui ogni tanto piace fare delle cose strane", ha poi concluso sorridendo Mertens parlando dell'episodio di sabato scorso all''Olimpico'.

G.M.