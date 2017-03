Calciomercato Lazio, Boudebouz strizza l'occhio alla Liga: due club su di lui

08/03/2017 05:05

CALCIOMERCATO LAZIO BOUDEBOUZ / La Lazio dovrà fare attenzione ad Atletico Madrid e Siviglia nella corsa a Ryad Boudebouz del Montpellier. Il centrocampista è nel mirino dei due club della Liga secondo 'Le Buteur'. E lo stesso giocatore ha mandato segnali importanti in direzione Spagna: "Tutti mi dicono di andare in Spagna, io non ho mai lasciato la Francia. Vedremo cosa succederà, ma il mio agente ha già parlato col presidente dell'addio a fine stagione".

S.D.