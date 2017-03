Napoli-Real Madrid, rivincita Ramos: "Prima mi uccidevano, adesso sono un eroe"

07/03/2017 23:17

NAPOLI REAL MADRID RAMOS - Con i suoi gol ha tolto dai guai il Real Madrid nel catino del 'San Paolo'. Sergio Ramos si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la qualificazione ai quarti di Champions League ottenuta a spese del Napoli: "Una settimana fa mi uccidevano, adesso con questa doppietta sono un eroe. Non c'era miglior maniera per celebrare le 100 presenze in Champions - ha detto il difensore merengue nel post-gara come riporta l'agenzia 'EFE' - Il primo tempo? Se conoscessimo la formula per giocare sempre bene, sarebbe molto più facile. A volte le cose non vanno come vorresti, però l'importante è conservare sempre la stessa mentalità. Nella prima parte di gara non abbiamo fatto bene, dobbiamo riflettere su questo. L'esultanza? Non l'ho presa da Messi (contro il Celta, ndr), l'avevo già fatta prima io al 'Camp Nou'". Ramos è poi rimasto sorpreso dal fatto che la UEFA non gli abbia assegnato il secondo gol, certificandolo come autorete di Mertens: "Stai scherzando? Non mi hanno dato la doppietta?", ha concluso con stupore il capitano dei 'Blancos'.



G.M.