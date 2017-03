Napoli-Real Madrid, Sarri: "Li abbiamo schiacciati per 55 minuti, non siamo lontani"

07/03/2017 23:21

NAPOLI REAL MADRID SARRI / Il Napoli non riesce nell'impresa: perde 3-1 col Real Madrid anche nel ritorno e dice addio alla Champions League. Una eliminazione che Maurizio Sarri cerca di guardare in maniera positiva, guardando il bicchiere mezzo pieno: "Possiamo essere protagonisti in Europa? Abbiamo la sensazione di non essere lontanissimi - ha spiegato a 'Rete 4' - oggi abbiamo messo in difficoltà la squadra più forte del mondo. Se la squadra riesce a immettere un po’ di fisicità possiamo competere per questi livelli. Siamo giovani e possiamo crescere. Chiaro passare dal 9 al 10 è il passo più difficile. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, probabilmente con un pizzico di fortuna avremmo potuto fare il 2-0 e ci avrebbe dato benzina. Abbiamo affrontato la squadra campione d’Europa e del Mondo ed il fatto di averla messa sotto per 55 minuti in maniera piuttosto evidente ci lascia bene sperare".

Una gara complicata dal terribile uno-due piazzato da Sergio Ramos: "Stiamo parlando di un fuoriclasse, un giocatore che in stagione ne fa 7-8 di questi gol. A livello di fisicità è chiaro che qualcosa concediamo a queste squadre, e quindi diventiamo vulnerabili. Abbiamo fatto 55 minuti molto buoni, poi per mantenere quell'intensità e quel ritmo serviva una condizione nervosa e mentale ottimale. Quei due gol ci hanno tolto qualcosa a livello emotivo".

Il tecnico azzurro, in conclusione, ha voluto comunque ribadire il messaggio: "Per noi questa gara è una botta di fiducia perché per 55 minuti abbiamo dimostrato di poter competere da altissimi livelli".

D.G.