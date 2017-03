Napoli-Real Madrid, De Laurentiis: "Il Nord ci odia". E Sabatini risponde

07/03/2017 23:23

NAPOLI REAL MADRID/ Tra la pancia del 'San Paolo' e gli studi di 'Premium Sport', si è consumato un botta e risposta tra Aurelio De Laurentiis e il giornalista Sandro Sabatini al termine di Napoli-Real Madrid. Dopo aver commentato la gara di Champions League, il patron azzurro si è avventurato in un monologo sul difficile rapporto tra il capoluogo partenopeo e il resto d'Italia: "La delusione di Madrid questa sera non c'era, il risultato è lo stesso ma i giocatori hanno giocato un grande primo tempo dando il massimo anche nella ripresa. Il Real è campione del mondo, è stato un grande successo poter giocare con loro, i tifosi hanno regalato uno stadio esemplare, meraviglioso. Gli ospiti eccellenti, sia stranieri che italiani, hanno potuto ammirare la tradizione napoletana sia sul piano culinario che per il pubblico, capace di fare grande uno stadio che soffre la sua vetustità. La cazzimma? Mi sono sorpreso che un giornale come la 'Gazzetta dello Sport', vicino a Juventus, Inter e Milan, abbia esaltato questo termine dialettale che ti riempie la bocca di gioia e realisticità. Caso Sarri? Non c'è mai stato, ho sempre parlato di Sarri come di un esteta del calcio e un grande allenatore. All'andata non parlai male di Sarri, ce l'avevo con la squadra e io salvai solo Insigne. Poiché i giornalisti del Nord mi odiano e odiano il Napoli, anche se la Juventus è una squadra molto del sud, si sono scatenati tutti per farci perdere e in effetti, con l'Atalanta abbiamo perso".

Sandro Sabatini prova a difendere i giornali citati da De Laurentiis, ma il presidente azzurro rincara la dose: "La Gazzetta dello Sport è sempre stata contro il Napoli, mi dispiace. Io racconto questo paese da quarant'anni attraverso i film, ma se c'è un paese disunito è proprio l'Italia, mi dispiace che lei non se ne renda conto. Io perché sono un vero democratico dico quello che penso e nessuno mi può chiudere la bocca. Il Corriere dello Sport è sempre stato un paladino del Napoli. Andare nei vari stadi e sentire 'Lavali col fuoco' è molto antipatico. Non mi sono mai sognato di dire di un milanese o di un veneto 'Lavali col fuoco'.

Pronta la replica di Sabatini: "Lei sta citando delle espressioni alle quali non mi sono mai sentito di dare risalto, perché sono gesti beceri che vanno condannati".

S.F.