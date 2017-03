Sampdoria, Giampaolo: "Derby? Prima si vince, poi si parla"

07/03/2017 23:11

SAMPDORIA GIAMPAOLO / Sabato sera andrà in scena il derby della Lanterna, un impegno che la Sampdoria non vuole assolutamente fallire. "Sappiamo tutti l'importanza del derby. Cercheremo di dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Prima si vince e poi si fanno dichiarazioni", ha spiegato Marco Giampaolo a 'Sky Sport'. In attesa della gara coi cugini del Genoa, il tecnico doriano è ritornato sull'ultimo incrocio col Napoli: "Devo dire che ha fatto un primo tempo straordinario. Poi è capitato di subire due gol su palla inattiva ed è chiaro che ora si sta a discutere sulla difesa a zona o a uomo. Poi si può subire gol se difendi a zona o a uomo. Peccato perchè il Napoli avrebbe meritato miglior sorte".

Infine un elogio ad un suo caro collega: "Giocherebbe meglio se allenasse il Real Madrid? Con Sarri veniamo dallo stesso pensiero, dalla stessa scuola. Maurizio è un ricercatore, uno studioso e se è arrivato a giocarsi una partita così importante è frutto del suo lavoro. Non si può dire cosa potrebbe succedere se Sarri allenasse il Real. Ognuno ha una sua storia. Penso che lo stile di gioco del Napoli sia molto europeo e non può fare altro che migliorare. Maurizio porta in alto quello che è un calcio diverso".

D.G.