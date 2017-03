Napoli-Real Madrid, Zidane: "Loro eccezionali, abbiamo sofferto. Ma non parliamo di fortuna"

07/03/2017 23:02

NAPOLI REAL MADRID ZIDANE - Il Real Madrid si sveglia nella ripresa e crtifica la qualificazione ai quarti di Champions League. Zinedine Zidane commenta il nuovo successo per 3-1 in casa del Napoli: "Nel primo tempo abbiamo sofferto, al contrario del Napoli che ha fatto una prestazione eccezionale. Nel secondo tempo poi ci siamo ripresi, è andata molto meglio: nel calcio non puoi giocare sempre bene, ci sta ogni tanto di soffrire - ha dichiarato il tecnico dei madrileni a 'Premium Sport' - Siamo stati troppo bassi nella primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo pressato di più e giocato con più qualità. Da lì sono arrivati i gol e la vittoria. Non siamo stati fortunati, abbiamo vinto 3-1 e nel calcio non c'è fortuna. Maledizione Zidane contro le italiane? Sì, ho vinto contro la Roma e il Napoli, sono felice. Ma ho anche perso tante partite in Italia".

G.M.