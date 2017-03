Napoli-Real Madrid, Hamisk: "Un punto di partenza! Adesso pensiamo al campionato e alla Juve"

07/03/2017 22:51

NAPOLI RAL MADRID HAMSIK - Non basta la rete del solito Mertens e l'orgoglio al Napoli per centrare l'impresa ed eliminare i campioni in carica del Real Madrid. Marek Hamsik commenta l'uscita di scena dalla Champions League: "Usciam a testa alta, nel primo tempo abbiamo dimostrato di potercela giocare con una delle squadre più forte del mondo. Peccato per i gol presi su calcio d’angolo, dobbiamo migliorare perché queste sfide si decidono anche su questi dettagli - ha sottolineato lo slovacco a 'Premium Sport' - Possiamo stare tra i più grandi, questo deve essere un punto di partenza e adesso penseremo al campionato e alla Coppa Italia".

G.M.