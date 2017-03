Arsenal, Ancelotti allontana Wenger da Londra

07/03/2017 22:48

ARSENAL WENGER ALLEGRI - Altra notte da incubo per Arsene Wenger. L'Arsenal esce ingloriosamente dalla Champions League, rimediando un'altra disfatta per 5-1 per mano del Bayern Monaco di Ancelotti dopo il ko dell'andata. L'ennesima prestazione negativa mette nuove nubi sul futuro a Londra di Wenger, con il francese in scadenza di contratto al termine della stagione con i 'Gunners'. Quella di stasera potrebbe essere stata infatti l'ultima apparizione del tecnico in Champions sulla panchina dell''Emirates Stadium' dove, tra i candidati ad un'eventuale sua sostituzione, ci sarebbe anche lo juventino Allegri. Wenger al termine del match con il Bayern è stato anche fischiato all'uscita dal campo dai tifosi dell'Arsenal.

G.M.