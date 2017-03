Napoli-Real Madrid, l'esultanza di Morata scatena i tifosi azzurri...e quelli della Juve!

07/03/2017 22:40

NAPOLI REAL MADRID ESULTANZA MORATA / Con una zampata allo scadere ha fatto calare definitivamente il sipario sul Napoli-Real Madrid. Alvaro Morata ha trovato il suo primo centro contro gli azzurri (in due anni di Juventus non ci era mai riuscito) e ha voluto sfogare tutta la sua rabbia per i fischi presi al momento dell'ingresso: nel corso dell'esultanza lo spagnolo si è girato verso la Curva e l'ha zittita. Un gesto che ha fatto imbufalire i tifosi di casa... e fatto gioire quelle della 'Vecchia Signora' che su 'Twitter' hanno dedicato moltissimi messaggi di amore per il loro ex bomber. Eccovene alcuni:

D.G.

Esultanza come se giocasse ancora nella juve...❤❤❤❤❤❤❤❤ #morata — Antonella.Cica★★★ +4 (@AntonellaCica) 7 marzo 2017