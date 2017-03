Champions League, Napoli-Real Madrid 1-3: Mertens illude, niente remuntada

07/03/2017 22:37

CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI REAL MADRID / L'impresa non riesce: il Napoli perde anche il return match contro il Real Madrid e dice addio alla Champions League. E pensare che il match si era aperto nel migliore dei modi per gli azzurri, in gol al 24' con un perfetto diagonale di Mertens. La serata sembrava promettere bene, visto il palo colpito da Cristiano Ronaldo poco dopo. Ma la fortuna, purtroppo, cambierà immediatamente rotta: qualche minuti più tardi anche una conclusione del belga si stamperà sul legno.

Nella ripresa i 'Blancos' entrano in campo con un altro piglio e riescono a ribaltare il risultato nel giro di 5 minuti con Sergio Ramos: prima con un potente colpo di testa, poi con una conclusione deviata proprio da Mertens. Un uno-due che demoralizza i padroni di casa che, in pieno recupero, incassano anche il tris di Morata.

Napoli-Real Madrid 1-2: 24' Mertens (N), 52' Sergio Ramos (R), 57' aut.Mertens (N), 91' Morata (R)

D.G.