Champions League, Arsenal-Bayern Monaco 1-5: doppio Vidal, altra umiliazione per Wenger

07/03/2017 22:35

ARSENAL BAYERN MONACO - Altra goleada e altra umiliazione inflitta dal Bayern Monaco all'Arsenal. Come all'andata, i bavaresi si scatenato nella ripresa e rifilano un nuovo 5-1 alla formazione di Wenger, che aveva chiuso la prima frazione avanti grazie alla rete di Walcott. Nel secondo tempo, però, è un'altra storia: Lewandowski su rigore (nell'occasione rosso per fallo da ultimo uomo a Koscielny) guida la rimonta ospite, che poi dilaga grazie alle perle di Robben e Douglas Costa, oltre alla doppietta finale dell'ex juventino Vidal. Ancelotti e il suo Bayern in grande stile ai quarti di Champions League.

Arsenal-Bayern Monaco 1-5 (and. 1-5)

20' Walcott (A); 55' rig. Lewandowski; 68' Robben; 78' Douglas Costa; 80', 85' Vidal

G.M.