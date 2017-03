Palermo, subito una buona notizia per Baccaglini

07/03/2017 22:18

PALERMO NESTOROVSKI - Buone notizie per il Palermo, nel giorno della prima visita al centro sportivo di Boccadifalco del neo-presidente Baccaglini. Diego Lopez recupera infatti sia Nestorovski che Sallai, entrambi a disposizione del tecnico rosanero nella seduta odierna. Differenziato invece per Cionek, Pezzella e Silva, mentre Rajkovic e Rispoli (quest'ultimo, al pari di Balogh, comunque squalificato per la gara contro la Roma) hanno svolto fisioterapia.



G.M.