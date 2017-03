Atletico Madrid, i tifosi sorridono: Fernando Torres torna ad allenarsi!

07/03/2017 21:55

ATLETICO MADRID FERNANDO TORRES / I tifosi dell'Atletico Madrid esultano. A poco meno di una settimana dal terribile infortunio patito contro il Deportivo La Coruna, Fernando Torres è tornato ad allenarsi. Lavoro personalizzato in palestra e una breve corsetta sul campo per lui: un ritorno chiaramente blando in quanto la dirigenza, e soprattutto lo staff medico, dei ‘Colchoneros’ ha imposto un ritorno graduale. Questa settimana non prenderà sicuramente parte alla gara contro il Granada, ma il 'Ninõ' punta ad essere convocato per quella successiva contro il Siviglia.

D.G.