Leicester, Cantona al veleno: "Addio Ranieri? Giocatori marmocchi ingrati e traditori!"

07/03/2017 21:35

LEICESTER CANTONA RANIERI / Con l'addio di Ranieri il Leicester è tornato a vincere: sotto la guida di Shakespeare sono arrivate due vittorie. Tutto di un tratto i giocatori sono tornati a rendere come un volta, tanto da alimentare voci su un possibile 'ammutinamento' contro il tecnico capitolino. Una teoria abbracciata in pieno da Eric Cantona: "Il mago è entrato in una città e ha trasformato un gruppo di giocatori di calcio a metà, in gloriosi campioni, ma quando le prime nuvole apparvero i marmocchi ingrati hanno cospirato per affinché il mago andasse via, traditori. Il Leicester ha effettivamente sparato all’unico allenatore che gli ha fatto vincere qualcosa di significativo nella loro irrilevante storia. Quando sono di nuovo alla fine della catena alimentare, decidono di sbarazzarsi di Claudio come se fosse un cane infestato da pulci. 'Volpi' siete al diciassettesimo posto, è quello che siete, è nel vostro DNA", le sue dure parole a 'Eurosport'.

D.G.