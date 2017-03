07/03/2017 21:24

CALCIOMERCATO LAZIO/ Derby inglese per Keita, uno dei tanti gioielli della Lazio di Claudio Lotito. Come riferito dal 'Daily Star', Arsenal e Chelsea si sono già date battaglia per l'attaccante senegalese durante lo scorso mercato di gennaio e sono pronte a tornare all'assalto a giugno, quando il giocatore potrebbe essere messo in vendita dai biancocelesti.

S.F.