Calciomercato Juventus, insidia spagnola per Sanchez

07/03/2017 21:02

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ ATLETICO MADRID / Non solo l'Inter: nella corsa a Alexis Sanchez la Juventus dovrà battagliare anche con un altro temibile club. Come riporta 'As', si tratta dell'Atletico Madrid, fortemente intenzionato a riportare il cileno in Spagna dopo l'esperienza al Barcellona.

Il 'Cholo' Simeone considera il 'Ninõ Maravilla' ideale per il suo stile di gioco: una punta aggressiva e rapida che ben si adatterebbe nei suoi schemi. Per questo motivo è pronto a fare un sforzo economico pur di assicurarselo. Juve e Inter permettendo.

D.G.