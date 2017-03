Calciomercato Juventus, Carnevali: "Berardi? C'è un club in vantaggio"

07/03/2017 20:56

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERARDI INTER / Giovanni Carnevali a 360°. A margine della premiazione 'La Clessidra' di Sansepolcro, l'ad del Sassuolo ha fatto chiarezza sul futuro del loro gioiello più prezioso: Domenico Berardi, conteso da Juventus e Inter. "Le componenti devono essere tre per decidere - ha spiegato - Il giocatore, noi come società e il club acquirente che sia disposto a fare investimenti giusti per noi e per il ragazzo. L'Inter su Berardi? In vantaggio è il Sassuolo. La volontà è cedere giocatori importanti solo in caso di società davvero importanti. Vogliamo rendere il Sassuolo un progetto vincente".

Oltre al fantasista, Carnevali ha parlato anche di un altro giocatore molto ambito: Gregoire Defrel a lungo corteggiato dalla Roma a gennaio. "Rifiutati 30 milioni per lui? No, abbiamo rifiutato un'offerta importante ma non di 30 milioni. A quella cifra avremmo magari fatto un pensierino diverso ma la volontà nostra è di non cedere i giocatori a gennaio. Abbiamo già avuto esperienza in passato con Zaza, chiesto dalla Juventus a gennaio: non vogliamo fare cambi durante la stagione, ne parleremo in estate".

Sicuramente con i giallorossi si tornerà a discutere in estate: "Pellegrini e la Roma? Ce l'hanno già chiesto a gennaio, valeva lo stesso discorso fatto per Defrel. A giugno se ne riparlerà, loro hanno un diritto di recompra ed è da vedere se saranno disposti ad esercitarlo. A noi farebbe piacere se restasse un'altra stagione".​

Conclusione dedicata al futuro di Di Francesco: "Ha un contratto per i prossimi due anni. E' un elemento importantissimo, determinante per il Sassuolo calcio. Con lui si è costruito un progetto e dobbiamo cercare di portarlo ancora a termine. Siamo a metà del percorso, abbiamo una proprietà ambiziosa che vuole dei risultati importanti e tutto questo credo che debba partire proprio da mister Di Francesco".

D.G.