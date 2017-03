Real Madrid, Mourinho prepara l'assalto a Kroos

08/03/2017 06:34

REAL MADRID KROOS MANCHESTER UNITED / José Mourinho punta un vecchio obiettivo del Manchester United. Come rivela 'Diario Gol', si tratta di Toni Kroos, metronomo tedesco vicino al trasferimento ai 'Red Devils' quando c'era Moyes.

Secondo la testata iberica, il giocatore si trova bene al Real Madrid ma non disdegnerebbe una esperienza in Premier League. Per lasciarlo partire i 'Blancos' chiedono non meno di 60 milioni di euro.

