Calciomercato Roma, Farias conferma: "Monchi è stato chiaro, andrà via"

07/03/2017 20:25

CALCIOMERCATO ROMA FARIAS MONCHI SIVIGLIA / Monchi ha concluso il suo ciclo al Siviglia. A confermarlo ancora una volta è Oscar Farias, dt degli andalusi: "Monchi è stato chiaro, andrà via. Parlando con lui capisco che è fermo sulla sua decisione, ma ancora no so quando andrà via". In prima fila per assicurarsi i suoi servigi c'è la Roma, pronta a iniziare un nuovo corso con lui.

"Se ne andrà una delle persone più importanti del club - ha proseguito Farias - ma non è solo lui il Siviglia. Ci lascia in eredità le strutture sportive che continueranno a funzionare anche dopo la sua partenza. La sua decisione di andare via è finale", le sue parole a 'Cope Siviglia'.

D.G.