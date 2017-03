Milan, Albertini ammette: "Sogno di tornare. Closing? La situazione è imbarazzante"

07/03/2017 20:14

MILAN ALBERTINI RITORNO DIRIGENZA / Demetrio Albertini 'chiama' il Milan. L'ex metronomo rossonero e vice commissario della FIGC ha preso la parola a 'Sky Sport': "Nel Milan si vede il lavoro di Montella, dello staff e dei giocatori, anche perché è lo spogliatoio che deve seguire l'allenatore. Anche nei momenti difficili hanno vinto delle grandi partite, sintomo del lavoro fatto in settimana. Magari hanno meno talento di altre squadra, tanti giovani, ma hanno soprattutto un grande senso di appartenenza che hanno dimostrato in campo. Questa è la cosa che mi ha colpito di più: il Milan ha la posizione che si merita". Di seguito i passaggi più importanti della sua intervista:

CONTINUI RINVII DEL CLOSING - "Non ho una sfera di cristallo, se ne parla tanto, se ne legge tanto e non mi vengono in mente altre ipotesi. La situazione è imbarazzante, sembrava si dovesse chiudere da un momento all’altro, c’era una deadline, e alla fine a pochi istanti è stato rimandato. Credo che dobbiamo solo aspettare, il contratto pare sia decaduto: la speranza è che ci sia un buon closing, se lo augurano i tifosi, il calcio italiano e soprattutto quello europeo. Il Milan manca da troppo in Europa, è una di quelle società che crea valore a livello europeo e mondiale, va difeso e tutelato".

RITORNO NEL 'NUOVO' MILAN - "Si è parlato tanto anche del mio nome, è uscito parecchie volte, non so il perché, magari per il mio passato, ma non ho mai avuto nessun contatto con la cordata né con la dirigenza in pectore. Se mi sarebbe piaciuto? Per me già da tempo, spero di rientrare al Milan: è un sogno, ma non sempre si avverano. Io ho fatto il mio percorso con serietà e abnegazione".

JUVENTUS-MILAN - "Per come è andata all'andata, dirò le stesse cose. Lo scudetto più perderlo solo la Juventus, sulla gara secca può succedere di tutto. La Juve è attrezzata per essere tra le prime otto di Champions, il Milan è un cantiere ben avviato con fondamenta ben solide".

