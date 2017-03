Serie B, Latina a rischio fallimento: ripercussioni su tutto il campionato?

07/03/2017 20:05

NEWS SERIE B/ Situazione complicata per il Latina: con il cambio ai vertici della società, era stato annunciato il fallimento pilotato per permettere al club di finire la stagione. Come riportato da 'Sky Sport', entro giovedì il Tribunale Fallimentare di Latina dovrà esprimersi sulla concessione dell'esercizio provvisorio, quello che consentirebbe alla squadra di portare a termine il campionato gazie ad un curatore fallimentare. La Procura si è però già espressa in termini negativi e se anche il Tribunale Fallimentare dovesse opporsi, il Latina andrebbe a sparire dalla mappa del calcio italiano. Uno scenario che porterebbe ad assegnare vittoria a tavolino a tutte le squadre di Serie B che hanno in calendario il Latina.

S.F.