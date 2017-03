Napoli-Real Madrid, Insigne: "Serve tranquillità, vogliamo regalare una gioia ai tifosi"

07/03/2017 19:50

NAPOLI REAL MADRID INSIGNE / Si avvicina il ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli e Real Madrid. Lorenzo Insigne ha rilasciato un commento nel prepartita: "Sappiamo che è una gara difficile, ma noi dobbiamo stare tranquilli e giocare il nostro calcio - le sue parole a 'Premium Sport' - Quando l'arbitro farà i tre fischi vedremo cosa ne verrà fuori. L'abbiamo preparata come facciamo sempre. Sappiamo che loro hanno grandi campioni, cercheremo di metterli in difficoltà. Dobbiamo giocare come sempre: sappiamo che per qualificarci dobbiamo fare due gol. Noi pensiamo a stare tranquilli, perché se pensiamo subito a fare gol apriremo sicuramente degli spazi. Dobbiamo attaccare gradualmente e stare tranquilli. Il 'San Paolo' pieno dà emozione? Sicuramente sì, vedendo le immagini già da oggi pomeriggio, con lo stadio pieno, abbiamo avuto grande carica. Sappiamo che i tifosi ci stanno sempre vicini e cercheremo di dargli una gioia a fine partita".

M.D.A.