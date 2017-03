07/03/2017 19:43

JUVENTUS MILAN CHIELLINI / Niente Milan per Giorgio Chiellini: il difensore della Juventus è vittima di un risentimento muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro i rossoneri nell'anticipo di venerdì sera. Come riferisce 'Sky', le condizioni del calciatore bianconero saranno valutate in vista di un suo impiego nella gara Champions di martedì contro il Porto.

B.D.S.