Juventus, comunicato UFFICIALE procuratore Figc: "Smentisco dichiarazioni attribuitemi"

07/03/2017 19:25

JUVENTUS PROCURA FIGC / Dopo il tweet di Agnelli arriva il comunicato del Procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, sull'audizione che ha tenuto oggi in Commissione Antimafia: "Smentisco quanto mi è stato attribuito da alcune agenzie di stampa riguardo l'inchiesta in corso sui rapporti tra la Juventus e presunti esponenti delle criminalità organizzata. Allo stato, dopo aver ricevuto gli atti dalla Procura della Repubblica di Torino ed aver svolto le nostre indagini, stiamo valutando le memorie difensive della Juventus che ci sono state consegnate ieri sera. Solo dopo un'attenta valutazione delle stesse prenderemo le nostre determinazioni. Tra l'altro, ho chiesto che l'audizione odierna fosse secretata, proprio perché ci sono ancora valutazioni in corso. Mi sembra dunque irresponsabile attribuirmi dichiarazioni su fatti secretati".