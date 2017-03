Inter, comunicato UFFICIALE: "Nessuna indagine su Thohir"

07/03/2017 19:02

INTER THOHIR / Nessuna indagine a carico di Erick Thohir: l'Inter ha diramato un comunicato stampa per smentire le voci che arrivano dall'Indonesia su una presunta inchiesta sul numero uno nerazzurro, che asrebbe finito nel mirino della magistratura locale per il suo ruolo di presidente del comitato olimpico indonesiano. Il club nerazzurro affida la smentita ad una nota dove si legge: "In relazione alle notizie divulgate dai mezzi di informazione in queste ore, la Società informa che nei confronti del Presidente Erick Thohir non è in corso alcuna indagine".

B.D.S.