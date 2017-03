Napoli, col Real Madrid con l'aiuto di... 'Gomorra'

07/03/2017 18:54

NAPOLI REAL MADRID GOMORRA / Non solo attesa adrenalinica. C'è anche tanta ironia nel prepartita che accompagna il Napoli alla difficile sfida contro il Real Madrid. Salvatore Esposito, celebre attore della serie tv 'Gomorra', ha postato un tweet con la formazione che secondo lui vincerà stasera. I protagonisti in campo saranno i personaggi della fortunata serie: da don Pietro all''Immortale', passando per Genny e 'Scianel'.

M.D.A.