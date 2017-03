07/03/2017 18:31

JUVENTUS MILAN SUSO / Ancora lavoro a parte per Suso: in vista di Juventus-Milan restano i dubbi sulla presenza dell'esterno spagnolo alle prese con un affaticamento al flessore della coscia destra che lo ha costretto a terminare in anticipo la sfida con il Chievo. Come riporta 'gazzetta.it', le speranze di recuperare Suso per venerdì ci sono e Montella spera che crescano con il passare dei giorni. In caso di forfait pronto Ocampos.

B.D.S.