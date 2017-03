Calciomercato Fiorentina, Chiesa: "Voglio vincere qui, ma in futuro..."

07/03/2017 18:16

CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA / Tra le rivelazioni di questo campionato, Federico Chiesa ha ammaliato svariati osservatori internazionali. Appena 19 anni, ma tanta personalità e qualità, che hanno convinto Paulo Sousa a puntare con continuità su di lui. Figlio di Enrico Chiesa, altro talento italiano degli anni '90, il giovane campione della Fiorentina è ormai da mesi al centro di voci di calciomercato, con i club italiani ed europei che hanno iniziato a muovere i primi passi per acquistarlo. Tuttavia, l'esterno offensivo ha ribadito la volontà di vincere con la maglia viola. Il calciomercato Fiorentina per ora non dovrebbe perdere uno dei suoi migliori prospetti: "Firenze adesso è la mia città e spero di continuare cosi: di migliorarmi e di vincere con questa maglia, poi in futuro non si sa mai - le sue parole al 'TGR Toscana' - Per adesso voglio sognare insieme ai tifosi della Fiorentina".

LA CITTA' - "Cosa mi piace di Firenze? Tutto. Io ho sempre abitato in questa città fin da quando avevo due anni. Quando mio padre giocava con il Siena ha comunque deciso di restare a vivere a Firenze. Porterò Firenze sempre nel cuore, qui ho mosso i miei primi passi sia da bambino che da calciatore, sono affezionato a questa città. E poi è una delle più belle in Italia".

Calciomercato Fiorentina, Chiesa ribadisce di voler restare

Gli osservatori internazionali hanno spesso visionato Chiesa. Il 'figlio d'arte', che in prospettiva può provare a superare suo padre, in questa stagione ha trovato spazio con continuità tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Nonostante la giovane età, quindi, fa già trasparire un buon potenziale: "Paragone con mio padre? Siamo due giocatori completamenti diversi - prosegue - Lui era un giocatore d'attacco: una seconda punta con un gran tiro e visione di gioco. Io sto mettendo le prime basi basi sull'esterno, grazie anche la mia forza fisica. Forse ho un po' il tiro di mio padre, ma neanche quello si avvicina alla sua grandezza".

M.D.A.