DIRETTA Napoli-Real Madrid, il prepartita LIVE: Zielinski sorpassa Rog

07/03/2017 17:42

NAPOLI REAL MADRID PRE PARTITA / AGGIORNAMENTO 18.16 - Zielinski dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Rog: il polacco sarà al fianco di Diawara e Hamsik.

Il 'San Paolo' che già si riempie, l'attesa che sale, la Spagna che non crede ai propri occhi: è partito il conto alla rovescia per Napoli-Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le squadre partono dal 3-1 del 'Bernabeu' e per i ragazzi di Sarri rimontare sarà un'impresa al limite dell'impossibile. Gli azzurri ci proveranno però spinti dal calore di uno stadio che si preannuncia esaurito in ogni ordine di posto. I tifosi partenopei a tre ore dall'inizio del match hanno già quasi riempito tutto il 'San Paolo' tra l'incredulità dei giornalisti spagnoli.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Jorginho; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale. All.: Zidane