Napoli-Real Madrid, David Lopez avverte gli spagnoli: "Ambiente ostile"

07/03/2017 17:32

NAPOLI REAL MADRID DAVID LOPEZ / Si avvicina il calcio di inizio di Napoli-Real Madrid. David Lopez, centrocampista dell'Espanyol con un passato in maglia azzurra, ha avvertito i 'Blancos' sull'atmosfera del 'San Paolo': "Troveranno un ambiente molto ostile, il tifo del Napoli è spettacolare - le sue parole a 'Radio Onda Cero' - Anche in trasferta i tifosi del Napoli riempiono sempre i settori a loro dedicati. L'accoglienza ricevuta ieri dal Real Madrid non è niente rispetto a quello che subirà al San Paolo in serata. Il campo è buono, ma tutto lo stadio cerca di dare il massimo per animare la squadra".

M.D.A.