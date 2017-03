07/03/2017 17:19

FROSINONE CIOFANI / Brutta notizia in casa Frosinone. Dopo il pareggio di ieri contro il Cittadella, il club ciociaro deve fare i conti con l'infortunio di Matteo Ciofani, come annuncia un comunicato societario: "Il difensore è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una frattura composta al secondo metatarso del piede sinistro, per lui si prospetta uno stop di un mese".

M.D.A.