Serie A, 27a giornata: gli squalificati

07/03/2017 17:06

SERIE A 27A GIORNATA SQUALIFICATI / Sono 7 i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo la 27a giornata di Serie A, tutti per un turno. Si tratta di Balogh e Rispoli del Palermo, Ceccherini e Rosi del Crotone, Coda del Pescara, Cuadrado della Juventus, Manolas della Roma e Masiello dell'Atalanta. Ammende per Roma (10mila euro), Bologna (5mila euro), Atalanta (3mila euro). Ammenda (3mila euro) e diffida per il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, espulso contro la Roma; solo ammenda (sempre 3mila euro) per Delneri (Udinese).

B.D.S.