Athletic Bilbao, obiettivo blindare Arrizabalaga

08/03/2017 01:35

ATHLETIC BILBAO ARRIZABALAGA / Obiettivo blindare Kepa Arrizabalaga: l'Athletic vuole evitare brutte sorprese e, come riporta As, per questo sta lavorando al rinnovo del contratto del 22enne portiere. L'estremo difensore attualmente è legato al club basco fino al 2018.

B.D.S.