Calciomercato Cagliari, Capozucca: "Rastelli resta"

07/03/2017 16:41

CALCIOMERCATO CAGLIARI CAPOZUCCA / Momento difficile per il Cagliari dopo la sconfitta contro l'Inter. Il direttore sportivo Stefano Capozucca ha smentito le voci che vorrebbero Rastelli a rischio esonero: "E' l'allenatore del Cagliari e lo sarà fino al termine della stagione - le sue parole a 'Radio Blu' - Mai avuto problemi con lui, abbiamo avuto 4-5 imbarcate in stagione che non hanno fatto piacere a nessuno. E' normale che i tifosi non siano stati contenti dopo certi risultati, ma Massimo Rastelli ha confermato quello che ci aspettavamo da lui. Ci sta perdere contro l'Inter, ma prendere 5 gol in casa spiace sempre".

M.D.A.