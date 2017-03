Napoli-Real Madrid, il consiglio di Sacchi: "Bisogna tenere l'iniziativa"

07/03/2017 16:27

NAPOLI REAL MADRID SACCHI / Si avvicina l'attesissimo fischio di inizio di Napoli-Real Madrid. Arrigo Sacchi ha voluto dare un consiglio agli azzurri su come affrontare il blasonato avversario: "Come dite a Napoli: bisognerà buttare il sangue in campo - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Nel Real ci sono tanti top player, solo l’attacco vale 300 milioni; questo per dire il valore dei giocatori che si affrontano. Se li pagano così tanto è perché sono forti, mica sono stupidi. Quando giocavo contro Maradona, che è il più forte che ho mai incontrato, dicevo ad i miei che bisognava tenere l’iniziativa per ridurre il pericolo e le possibilità di subire reti. Diceva un filosofo francese: 'Eroi sono tutti quelli che fanno quello che possono'. Sono legato al Real, ma il Napoli mi emoziona".

M.D.A.