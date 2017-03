Calciomercato, la rivelazione di Pirlo su Guardiola

07/03/2017 16:21

CALCIOMERCATO PIRLO GUARDIOLA / Pirlo al Barcellona: un'ipotesi che per poco non si è trasformata in realtà. A rivelarlo lo stesso centrocampista ex Milan, oggi al New York City, in un'intervista a 'L'Equipe': "Quando ero in rossonero abbiamo giocato un'amichevole al 'Camp Nou' e dopo la partita Guardiola mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha chiesto se volevo giocare nel Barcellona. E' stato molto bello per me, ma il Milan a quei tempi non voleva che andassi via".

B.D.S.