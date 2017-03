Barcellona-Psg, Luis Enrique fa lo spavaldo: "Possiamo farne sei"

07/03/2017 15:41

BARCELLONA PSG LUIS ENRIQUE CONFERENZA / Remuntada possibile: il Barcellona crede di poter ribaltare il 4-0 dell'andata contro il Paris Saint-Germain. Nella conferenza stampa della vigilia, Luis Enrique si mostra spavaldo: "Da due-tre settimane sono convinto che domani nel corso della partita ci sarà un momento in cui saremo vicini alla qualificazione. Non so come andrà a finire, magari non ci qualificheremo, ma sono sicuro che arriverà il momento in cui vedremo la possibilità di andare avanti".

Il tecnico blaugrana continua: "Ho fiducia nella mia squadra, non ha mai dovuto fare nulla di epico perché in tre anni hanno sempre fatto le cose bene. Ora dobbiamo provarci e sono fiducioso. Loro ci hanno fatto 4 gol, noi possiamo farne sei. In questa stagione è già successo e non una volta soltanto".

B.D.S.