Argentina, Bauza sbotta: "Mi state rompendo le p... con Icardi!"

07/03/2017 15:26

ARGENTINA BAUZA ICARDI / E' alla fine Edgardo Bauza non ce l'ha fatta più: il ct dell'Argentina è sbottato all'ennesima domanda su Mauro Icardi e la mancata convocazione per i prossimi impegni della nazionale albiceleste. Intervistato da 'Radio Continental', il tecnico non è riuscito a trattenersi: "Ci sono giornalisti che mi stando rompendo le p... con Icardi. Quando Higuain e Pratto non ci saranno, lo convocherò". Per il capitano dell'Inter quindi c'è ancora da attendere per una chiamata in Nazionale.

B.D.S.