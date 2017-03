07/03/2017 15:00

MALAGA MICHEL / E' Michel il tecnico scelto dal Malaga per prendere il posto di Romero, dopo la decisione di cambiare allenatore. Il club spagnolo ha annunciato l'arrivo dell'ex calciatore del Real Madrid che ha firmato un contratto di un anno e mezzo. Michel prende una squadra che si trova nei bassifondi della classifica, in lotta per non retrocedere.

B.D.S.