Calciomercato Juventus, l'assist dell'Arsenal per Sanchez

07/03/2017 14:08

CALCIOMERCATO JUVENTUS ARSENAL SANCHEZ / Via dall'Arsenal, ma anche dalla Premier League: il futuro di Alexis Sanchez sembra segnato con la rottura con Wenger che spingerà il cileno lontano dall'Emirates Stadium. Come si legge sul 'Daily Mail', i 'Gunners' sono pronti a cedere l'attaccante cileno ma soltanto ad una condizione: niente trasferimento in Premier League ma soltanto a squadra estere. L'Arsenal ha alle spalle precedenti non certo positivi come van Persie trasferitosi al Manchester United e subito campione di Inghilterra o Nasri e Clichy che hanno indossato la maglia del City per vincere al primo colpo. Con Sanchez la storia non si ripeterà. Una buona notizia per Juventus e Inter che sono interessate da tempo al calciatore, non per Chelsea e Manchester City che pure vorrebbero acquistare Sanchez.

B.D.S.