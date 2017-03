Milan, Ambrosini: "Non è facile commentare i rossoneri. Cerco di essere distaccato"

07/03/2017 13:53

MILAN AMBROSINI TELECRONACA / I tifosi del Milan dopo la sfida contro il Sassuolo si sono schierati contro Massimo Ambrosini e i suoi commenti tecnici tanto da dar vita ad una petizione per non averlo più in telecronaca.

L'ex centrocampista rossonero, che oggi lavora a 'Sky Sport', si è così espresso a margine di un evento organizzato a Milano: "Non è facile per me commentare il Milan - riporta 'ilmilanista.it' - Amo quello che faccio, cerco di essere il più distaccato possibile".

M.S.