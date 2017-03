Palermo, Baccaglini rivela: "'Con Le Iene' ho fatto un nuovo tatuaggio"

07/03/2017 13:41

PALERMO BACCAGLINI TATUAGGIO / Giornata di presentazione in casa Palermo con la conferenza stampa del nuovo numero uno del club, Paul Baccaglini.

L'ex Iena, intervenuto poi ai microfoni di 'Premium Sport', ha parlato del tatuaggio fatto ieri sera a sorpresa: "Simbolo del Palermo? Sono venute 'Le Iene' che mi hanno detto che nel calcio ci vuole grande passione e c'era un tatuatore nascosto nell'albergo e l'ho tatuato con grande piacere".

PRONOSTICO SU NAPOLI-REAL - "Io dico Real Madrid, mi dispiace per il calcio italiano ma in certi casi bisogna essere onesti. Però spero di sbagliarmi perché se il calcio italiano cresce a livello europeo è un traino per tutte le altre squadre".

