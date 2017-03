Napoli-Real Madrid, i convocati di Sarri: assente Pavoletti

07/03/2017 13:27

NAPOLI REAL MADRID CONVOCATI / Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Real Madrid. Per il ritorno degli ottavi di Champions League, che si giocherà al 'San Paolo', non ci saranno Chiriches, Strinic, Tonelli, Giaccherini e Pavoletti. Ecco l'elenco completo dei calciatori a disposizione:

Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Allan, Diawara, Rog, Hamsik, Jorginho, Zielinski, Callejon, Insigne, Mertens, Milik.

M.S.