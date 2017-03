Manchester United, Lampard: "Pogba? Non vuoi un problema da 90 milioni"

07/03/2017 12:47

MANCHESTER UNITED LAMPARD POGBA / Paul Pogba è il calciatore che ha infiammato l'ultimo calciomercato Premier League. Il centrocampista francese ha lasciato la Juventus e l'Italia per trasferirsi in Inghilterra, al Manchester United, per una cifra superiore ai 105 milioni di euro. Troppi secondo molti. A pensarla così è anche Frankie Lampard.

L'ex centrocampista del Chelsea, ospite al 'Monday Night Football' di 'Sky Sports', ha parlato così dell'ex calciatore bianconero: "Quando hai sulle spalle una valutazione da oltre 90 milioni di sterline vuoi vedere risultati, lui non li ha ancora raggiunti. Ti aspetti che Pogba contribuisca di più al gioco della squadra. Non è il Paul Scholes del tuo centrocampo, può essere un giocatore da 90 milioni? Se giocherà meglio e farà gol regolarmente la situazione cambierà? Anche Juan Mata segna tanti gol e anche molto importanti. Se dovesse arrivare anche Griezmann al Manchester United allora Mourinho dovrà farlo giocare. Pogba andrà spostato più all'esterno e quindi un giocatore come Martial rimarrà in panchina. Le qualità di Pogba sono più da centrocampista centrale. Il problema è che se spendi 90 milioni di sterline, non vuoi un problema da 90 milioni.".

Manchester United, un problema da 90 milioni

Lampard prosegue analizzando ancora l'enorme esborso fatto dal Manchester United per Pogba - "Per chi spendereste 90 o 100 milioni di sterline sul calciomercato? - si chiede l'ex centrocampista - Suarez, Ronaldo, Messi. Loro garantiscono 40-50 gol a stagione. Loro vincono le partite da soli. Abbiamo bisogno di dare tempo a Pogba."

M.S.